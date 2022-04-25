 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В Україні від рук російських окупантів загинули 3 818 мирних жителів

В Україні від рук російських окупантів загинули 3 818 мирних жителів
За даними прокуратури, в Україні станом на 25 квітня загинуло 3 818 мирних жителів, понад 4 тисячі людей поранено.

Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", пише УП.

Венедіктова зазначила, що цифра, яку мають органи прокуратури, так само некоректна, як і та, яка подається в статистиці ООН, оскільки не враховується заблокований Маріуполь і ті місця на Київщині, куди поки що прокуратура не може зайти.

"У нас цифри теж не цілком відповідають дійсності. Як працюють прокурори? У нас же, вибачте, має бути тіло, яке ми ідентифікуємо як цивільну особу. Тоді ми говоримо, що у нас загинула цивільна особа. Тому на сьогоднішній день на сьогодні на підставі відомостей, які надаються кожною обласною прокуратурою, у нас 3 818 загиблих, поранених – понад 4 тисячі (дані уточнені станом на ранок 25 квітня – ІФ).

Спочатку ми вважали з кримінальних проваджень, цифра була ще меншою. Зараз рахуємо з МОЗ, з моргів. Інформацію щодо загиблих та поранених дітей вручну збираємо. Після того, як дізналися про вбитого 28 лютого хлопчика з частиною від снаряда в грудях, - щоранку і щовечора починаються з доповіді по країні щодо дітей", - сказала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбиті жителі, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
Сьогодні, 11:50
Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський
Сьогодні, 11:26
Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Сьогодні, 11:16
Ракетні обстріли на Львівщині: стався вибух на залізничній станції
Сьогодні, 10:41
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
Сьогодні, 11:50
В Україні від рук російських окупантів загинули 3 818 мирних жителів
Сьогодні, 11:38
Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський
Сьогодні, 11:26
Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Сьогодні, 11:16
Через ворожі обстріли затримуються потяги, які курсують на Волині
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський
Сьогодні, 11:26
У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
Сьогодні, 10:10
Російські окупанти вбили 215 українських дітей Російські окупанти вбили 215 українських дітей
Сьогодні, 09:31
Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях, – міністр Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях, – міністр
Сьогодні, 07:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
Сьогодні, 11:50
 0
В Україні від рук російських окупантів загинули 3 818 мирних жителів
Сьогодні, 11:38
 0
Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський
Сьогодні, 11:26
 0
Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Сьогодні, 11:16
 0
Через ворожі обстріли затримуються потяги, які курсують на Волині
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8