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В Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо

В Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо
На кінець квітня підвищені максимальна вартість "звичайного" бензину та "звичайного" дизпалива.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України, пише ТСН.

Мінекономіки повідомило про підвищення середньої вартості бензину та дизпалива з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях. На кінець квітня 2022 року середня вартість 1 літра дизельного палива становитиме 29,55 грн/літр, дизпалива — 33,66 грн/літр.

Граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального встановлено на період дії карантину (до 31 травня 2022 року) постановою уряду № 140 від 9 лютого 2022 року.

Для продажу через АЗС максимальна ціна на «звичайний» бензин не повинна перевищувати 34,10 грн за літр, на «звичайне» дизельне паливо — 38,66 грн за літр, що на 0,23 грн більше за середню ціну квітня на бензин і на 1,01 грн для дизпалива.


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Теги: паливо, ціни
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