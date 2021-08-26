В Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо

На кінець квітня підвищені максимальна вартість "звичайного" бензину та "звичайного" дизпалива.Про це повідомили у Міністерстві економіки України, пише ТСН.Мінекономіки повідомило про підвищення середньої вартості бензину та дизпалива з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях. На кінець квітня 2022 року середня вартість 1 літра дизельного палива становитиме 29,55 грн/літр, дизпалива — 33,66 грн/літр.Граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального встановлено на період дії карантину (до 31 травня 2022 року) постановою уряду № 140 від 9 лютого 2022 року.Для продажу через АЗС максимальна ціна на «звичайний» бензин не повинна перевищувати 34,10 грн за літр, на «звичайне» дизельне паливо — 38,66 грн за літр, що на 0,23 грн більше за середню ціну квітня на бензин і на 1,01 грн для дизпалива.