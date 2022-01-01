Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей



Причому артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, називають проявом «мужності».



Це шокуюче



Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад.



На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.



Для збереження автентичності СБУ дає цілу розшифровку цього короткого дзвінка:



- У меня тишина.

- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?

- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

- Понятно. Что несли?

- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

- Понятно. Отработал?

- Не стал пока.

- Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

- Да, принял.



Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей.Причому артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, називають проявом «мужності».Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України.Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад.На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.Для збереження автентичності СБУ дає цілу розшифровку цього короткого дзвінка:- У меня тишина.- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.- Понятно. Что несли?- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.- Понятно. Отработал?- Не стал пока.- Жалеешь, да, пока?- Пропущу пока.- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.- Да, принял.Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою.

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