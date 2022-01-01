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Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей

Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей
Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей.
Причому артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, називають проявом «мужності».

Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України.

Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад.

На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

Для збереження автентичності СБУ дає цілу розшифровку цього короткого дзвінка:

- У меня тишина.
- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?
- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.
- Понятно. Что несли?
- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.
- Понятно. Отработал?
- Не стал пока.
- Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
- Да, принял.

Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою.


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Теги: Росія, СБУ, окупанти
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