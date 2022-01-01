У Луцьку вночі затримали чотирьох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 12:50
За нічну зміну патрульні у Луцьку виявили чотирьох керманичів у стані сп'яніння.
Про це інформують правоохоронці у Фейсбук.
Першого порушника виявили на одному з центральних проспектів міста. 20-річний керманич мопеда Jamaha Jog рухався без реєстраційного номерного знаку та без посвідчення водія відповідної категорії.
Огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння показав результат у 0,97 проміле що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.
Іншого порушника на Mazda 6, виявили на одному з блокпостів.
На іншому блокпосту виявили керманича ВАЗ. 44-річний чоловік пройшов огляд у лікаря. Висновок — водій у стані сп'яніння.
А згодом ще виявили керманича Volkswagen. 42-річний водій також пройшов огляд у медзакладі. Результат — позитивний.
На всіх порушників склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. А автівки доставили на спецмайданчик. Далі рішення — за судом.
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Про це інформують правоохоронці у Фейсбук.
Першого порушника виявили на одному з центральних проспектів міста. 20-річний керманич мопеда Jamaha Jog рухався без реєстраційного номерного знаку та без посвідчення водія відповідної категорії.
Огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння показав результат у 0,97 проміле що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.
Іншого порушника на Mazda 6, виявили на одному з блокпостів.
На іншому блокпосту виявили керманича ВАЗ. 44-річний чоловік пройшов огляд у лікаря. Висновок — водій у стані сп'яніння.
А згодом ще виявили керманича Volkswagen. 42-річний водій також пройшов огляд у медзакладі. Результат — позитивний.
На всіх порушників склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. А автівки доставили на спецмайданчик. Далі рішення — за судом.
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