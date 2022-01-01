У Луцьку вночі затримали чотирьох п'яних водіїв. ФОТО

За нічну зміну патрульні у Луцьку виявили чотирьох керманичів у стані сп'яніння.Про це інформують правоохоронці у Фейсбук.Першого порушника виявили на одному з центральних проспектів міста. 20-річний керманич мопеда Jamaha Jog рухався без реєстраційного номерного знаку та без посвідчення водія відповідної категорії.Огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння показав результат у 0,97 проміле що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.Іншого порушника на Mazda 6, виявили на одному з блокпостів.На іншому блокпосту виявили керманича ВАЗ. 44-річний чоловік пройшов огляд у лікаря. Висновок — водій у стані сп'яніння.А згодом ще виявили керманича Volkswagen. 42-річний водій також пройшов огляд у медзакладі. Результат — позитивний.На всіх порушників склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. А автівки доставили на спецмайданчик. Далі рішення — за судом.