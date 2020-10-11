Через «Ягодин» хотів нелегально виїхати за кордон 37-річний киянин
Сьогодні, 13:00
В суботу, 23 квітня, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» 37-річний житель Києва під час прикордонного контролю надав «тимчасове посвідчення військовозобов’язаного» із явними ознаками підробки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік мав намір за допомогою фальшивого посвідчення виїхати за межі України.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт правопорушення.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік мав намір за допомогою фальшивого посвідчення виїхати за межі України.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт правопорушення.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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