РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»
Сьогодні, 12:55
Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на «Азовсталі».
Про це інформують в ГУР.
Проти людей, які знаходяться на території заводу «Азовсталь» може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.
Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.
Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.
Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:
- «Робота на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї
- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.
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Про це інформують в ГУР.
Проти людей, які знаходяться на території заводу «Азовсталь» може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.
Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.
Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.
Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:
- «Робота на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї
- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.
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