РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»





Про це інформують в



Проти людей, які знаходяться на території заводу «Азовсталь» може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.



Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.



Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.



Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:



- «Робота на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї



- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на «Азовсталі».Про це інформують в ГУР Проти людей, які знаходяться на території заводу «Азовсталь» може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:- «Робота на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

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