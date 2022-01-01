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РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»

РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»
Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на «Азовсталі».

Про це інформують в ГУР.

Проти людей, які знаходяться на території заводу «Азовсталь» може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.

Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами «військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту» застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.

Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.

Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є:

- «Робота на випередження» – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї

- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

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Теги: Азовсталь, хімічна зброя, РФ
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