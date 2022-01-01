 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети

Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети
Черговий акт ядерного тероризму російської федерації - вранці 25 квітня 2022 року над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

Про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Цей акт ядерного тероризму з боку рф міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи.

Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми. Територія Хмельницької АЕС знаходиться під посиленою охороною.

«Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері», - наголошує омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений закликає міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій російської федерації навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.

А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»
Сьогодні, 12:55
Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей
Сьогодні, 12:28
В Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 12:15
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
Сьогодні, 11:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети
Сьогодні, 13:23
Через «Ягодин» хотів нелегально виїхати за кордон 37-річний киянин
Сьогодні, 13:00
РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»
Сьогодні, 12:55
У Луцьку вночі затримали чотирьох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях, – міністр Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях, – міністр
Сьогодні, 07:06
Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів, – Денісова Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів, – Денісова
Сьогодні, 06:32
Росіяни вбивали людей у Бучі снарядами часів Першої світової, – The Guardian Росіяни вбивали людей у Бучі снарядами часів Першої світової, – The Guardian
Сьогодні, 04:10
«Діти не сплять. Діти дрижать від Російської Федерації»: «Азов» опублікував нове відео з бомбосховища «Діти не сплять. Діти дрижать від Російської Федерації»: «Азов» опублікував нове відео з бомбосховища
Сьогодні, 03:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети
Сьогодні, 13:23
 0
Через «Ягодин» хотів нелегально виїхати за кордон 37-річний киянин
Сьогодні, 13:00
 0
РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»
Сьогодні, 12:55
 0
У Луцьку вночі затримали чотирьох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8