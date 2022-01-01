Над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські крилаті ракети





Про це



Цей акт ядерного тероризму з боку рф міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи.



Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми. Територія Хмельницької АЕС знаходиться під посиленою охороною.



«Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері», - наголошує омбудсман Людмила Денісова.



Уповноважений закликає міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій російської федерації навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.



А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черговий акт ядерного тероризму російської федерації - вранці 25 квітня 2022 року над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.Про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова.Цей акт ядерного тероризму з боку рф міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи.Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми. Територія Хмельницької АЕС знаходиться під посиленою охороною.«Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері», - наголошує омбудсман Людмила Денісова.Уповноважений закликає міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій російської федерації навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні.

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