Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
Сьогодні, 11:50
У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери.
Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.
"Збили з "Ігли". Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження",- розповів Альфа, командир підрозділу, воїни якого знищили Ка-52.
Нагадаємо, раніше повідомляли про 1 збитий російський бойовий гелікоптер.
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Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.
"Збили з "Ігли". Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження",- розповів Альфа, командир підрозділу, воїни якого знищили Ка-52.
Нагадаємо, раніше повідомляли про 1 збитий російський бойовий гелікоптер.
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Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
Сьогодні, 11:50
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