Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери





Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.



"Збили з "Ігли". Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження",- розповів Альфа, командир підрозділу, воїни якого знищили Ка-52.







Нагадаємо, раніше повідомляли про 1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери.Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ."Збили з "Ігли". Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження",- розповів Альфа, командир підрозділу, воїни якого знищили Ка-52.Нагадаємо, раніше повідомляли про 1 збитий російський бойовий гелікоптер.



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