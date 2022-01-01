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Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери

Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

"Збили з "Ігли". Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження",- розповів Альфа, командир підрозділу, воїни якого знищили Ка-52.



Нагадаємо, раніше повідомляли про 1 збитий російський бойовий гелікоптер.

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Теги: гелікоптери, Росія, Запоріжжя
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