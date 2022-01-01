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Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський

Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти, проливаючи кров українці у найбільше православне свято, довели: гуманізм і християнська мораль – це не до них.

Про це йшлося у відеозверненні глави держави 25 квітня.

Він нагадав, що Україна пропонувала Росії Великоднє перемир'я.

"Православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.

Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", - сказав Зеленський.


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Теги: Великдень, Зеленський, війна, Росія, звернення
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