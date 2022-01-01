Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський

Президентсказав, що російські окупанти, проливаючи кров українці у найбільше православне свято, довели: гуманізм і християнська мораль – це не до них.Про це йшлося у відеозверненні глави держави 25 квітня.Він нагадав, що Україна пропонувала Росії Великоднє перемир'я."Православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", - сказав Зеленський.