Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині





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Російські загарбники також посилено контролюють телефонні та інтернет-мережі на окупованих територіях. Уже відомо про те, що в області встановлюють обладнання оператора "Мегафон".



Крім того, в обіг запроваджують російські рублі. А щоб скористатися ними, місцевих мешканців закликають виїжджати до Росії. Там, переконують окупанти, можна буде придбати товари та ліки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники посилюють свій вплив на окупованих територіях Харківської області. Зокрема відомо про запровадження рублів.Як розповідають у Головному управлінні розвідки, на Харківщині окупанти намагаються деморалізувати населення. Зокрема поширюючи фейки про захоплений Харків.Російські загарбники також посилено контролюють телефонні та інтернет-мережі на окупованих територіях. Уже відомо про те, що в області встановлюють обладнання оператора "Мегафон".Крім того, в обіг запроваджують російські рублі. А щоб скористатися ними, місцевих мешканців закликають виїжджати до Росії. Там, переконують окупанти, можна буде придбати товари та ліки.

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