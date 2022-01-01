Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
Російські загарбники посилюють свій вплив на окупованих територіях Харківської області. Зокрема відомо про запровадження рублів.
Як розповідають у Головному управлінні розвідки, на Харківщині окупанти намагаються деморалізувати населення. Зокрема поширюючи фейки про захоплений Харків.
Російські загарбники також посилено контролюють телефонні та інтернет-мережі на окупованих територіях. Уже відомо про те, що в області встановлюють обладнання оператора "Мегафон".
Крім того, в обіг запроваджують російські рублі. А щоб скористатися ними, місцевих мешканців закликають виїжджати до Росії. Там, переконують окупанти, можна буде придбати товари та ліки.
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Як розповідають у Головному управлінні розвідки, на Харківщині окупанти намагаються деморалізувати населення. Зокрема поширюючи фейки про захоплений Харків.
Російські загарбники також посилено контролюють телефонні та інтернет-мережі на окупованих територіях. Уже відомо про те, що в області встановлюють обладнання оператора "Мегафон".
Крім того, в обіг запроваджують російські рублі. А щоб скористатися ними, місцевих мешканців закликають виїжджати до Росії. Там, переконують окупанти, можна буде придбати товари та ліки.
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