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Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині

Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Російські загарбники посилюють свій вплив на окупованих територіях Харківської області. Зокрема відомо про запровадження рублів.

Як розповідають у Головному управлінні розвідки, на Харківщині окупанти намагаються деморалізувати населення. Зокрема поширюючи фейки про захоплений Харків.

Російські загарбники також посилено контролюють телефонні та інтернет-мережі на окупованих територіях. Уже відомо про те, що в області встановлюють обладнання оператора "Мегафон".

Крім того, в обіг запроваджують російські рублі. А щоб скористатися ними, місцевих мешканців закликають виїжджати до Росії. Там, переконують окупанти, можна буде придбати товари та ліки.


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Теги: Харківщина, рублі
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