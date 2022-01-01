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ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини

ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Однак ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.

"Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у дописі.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.

Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.

"Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів складають: 7️3 військових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

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Теги: ЗСУ, взяли під контроль, Миколаївщина
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