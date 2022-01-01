ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини





Про це повідомляє Оперативне командування "



Однак ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.



"Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у дописі.



На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.



Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.



"Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили", - йдеться у повідомленні.



Втрати окупантів складають: 7️3 військових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.Про це повідомляє Оперативне командування " Південь ".Однак ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області."Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у дописі.На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області."Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили", - йдеться у повідомленні.Втрати окупантів складають: 7️3 військових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію