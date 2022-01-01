ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
Сьогодні, 09:46
На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Однак ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.
"Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у дописі.
На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.
Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.
"Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили", - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів складають: 7️3 військових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Однак ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.
"Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у дописі.
На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.
Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.
"Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили", - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів складають: 7️3 військових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
Сьогодні, 09:46
Російські окупанти вбили 215 українських дітей
Сьогодні, 09:31
Медіа