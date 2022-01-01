На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині

Віднині у Малині, Житомирської області, одному з найдревніших міст України, є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це інформують на сторінці бригади у Фейсбук.Рішенням Малинської міської ради на честь Князівської 14 ОМБр перейменували вулицю та провулок радянських танкістів-кантемирівців."Разом із жителями Малина Князівські воїни пройшли надскладні випробування перших днів і тижнів війни. За всебічної підтримки малинців ми не лише вистояли у пекельних боях, а й надавали мокшанським тварюкам по зубах, знищивши колосальне число живої сили та техніки противника, відкинувши рашистських виродків від гостинних земель Житомирщини.Висловлюємо жителям Малина та депутатам Малинської міської ради глибоку вдячність за підтримку, за визнання та увіковічнення героїзму і подвигів воїнів 14 омбр імені князя Романа Великого, які билися за свободу і незалежність України на Житомирській землі", - йдеться у повідомленні бригади.