 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині

На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині
Віднині у Малині, Житомирської області, одному з найдревніших міст України, є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це інформують на сторінці бригади у Фейсбук.

Рішенням Малинської міської ради на честь Князівської 14 ОМБр перейменували вулицю та провулок радянських танкістів-кантемирівців.

"Разом із жителями Малина Князівські воїни пройшли надскладні випробування перших днів і тижнів війни. За всебічної підтримки малинців ми не лише вистояли у пекельних боях, а й надавали мокшанським тварюкам по зубах, знищивши колосальне число живої сили та техніки противника, відкинувши рашистських виродків від гостинних земель Житомирщини.

Висловлюємо жителям Малина та депутатам Малинської міської ради глибоку вдячність за підтримку, за визнання та увіковічнення героїзму і подвигів воїнів 14 омбр імені князя Романа Великого, які билися за свободу і незалежність України на Житомирській землі", - йдеться у повідомленні бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Малин, вулиця, провулок, перейменували, Житомирщина, 14 ОМБр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
Сьогодні, 10:10
Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі
Сьогодні, 09:55
Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
Сьогодні, 09:46
На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині
Сьогодні, 09:34
Російські окупанти вбили 215 українських дітей
Сьогодні, 09:31
До Києва приїхали Держсекретар та міністр оборони США
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
10 березень, 23:51
На Житомирщині від авіаударів загинули діти На Житомирщині від авіаударів загинули діти
09 березень, 15:01
«Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду «Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду
05 березень, 01:31
Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО
28 лютий, 21:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів
Сьогодні, 10:25
 0
Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
 0
У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
Сьогодні, 10:10
 0
Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі
Сьогодні, 09:55
 0
Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8