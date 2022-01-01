До Києва приїхали Держсекретар та міністр оборони США

Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до нашої країни.



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«Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати Президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо», – зазначив Володимир Зеленський.



Президент України обговорив з делегацією США питання, які нині є пріоритетними для держави, що воює, – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки.



Він відзначив, що надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму 3,4 млрд дол. є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Окрему увагу приділили санкційній політиці, яка має й надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.



«Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів», – акцентував Володимир Зеленський і передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.



Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України як для сприяння економіці, так і для відбудови нашої держави, Президент окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.



Під час зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипровів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америкиі міністром оборони США, які прибули з візитом до нашої країни.Про це йдеться на сайті президента.«Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати Президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо», – зазначив Володимир Зеленський.Президент України обговорив з делегацією США питання, які нині є пріоритетними для держави, що воює, – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки.Він відзначив, що надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму 3,4 млрд дол. є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Окрему увагу приділили санкційній політиці, яка має й надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.«Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів», – акцентував Володимир Зеленський і передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України як для сприяння економіці, так і для відбудови нашої держави, Президент окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.Під час зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави.

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