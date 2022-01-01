На Харківщині окупанти зробили катівню для людей, – ОВА





Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише



"У приміщеннях заводу загарбники влаштували в'язницю, це справжній концтабір, де до людей застосовують тортури, змушують до співпраці", – сказав Синєгубов.



Подібні дії окупанти здійснювали і в захопленому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення. Попри це, за словами Синєгубова, люди тримаються і противляться вступу в армію окупантів.



Голова ОВА також повідомив, що організувати евакуацію з Ізюму не виходить — росіяни не погоджують гуманітарні коридори. Зараз людей вивозять з Барвінкового, на підступах до якого ведуться бої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали і вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців.Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА, пише ТСН. "У приміщеннях заводу загарбники влаштували в'язницю, це справжній концтабір, де до людей застосовують тортури, змушують до співпраці", – сказав Синєгубов.Подібні дії окупанти здійснювали і в захопленому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення. Попри це, за словами Синєгубова, люди тримаються і противляться вступу в армію окупантів.Голова ОВА також повідомив, що організувати евакуацію з Ізюму не виходить — росіяни не погоджують гуманітарні коридори. Зараз людей вивозять з Барвінкового, на підступах до якого ведуться бої.

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