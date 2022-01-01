На Львівщині – пожежі: просять залишатися в укриттях





Про це Максим Козицький, голова Львівської ОВА.



За його словами, у двох населених пунктах у Золочівському районі сталися пожежі.



"Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - просить голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги зранку 25 квітня на Львівщині працювала ППО.Про це повідомив , голова Львівської ОВА.За його словами, у двох населених пунктах у Золочівському районі сталися пожежі."Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - просить голова ОВА.

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