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На Львівщині – пожежі: просять залишатися в укриттях

На Львівщині – пожежі: просять залишатися в укриттях
Під час повітряної тривоги зранку 25 квітня на Львівщині працювала ППО.

Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

За його словами, у двох населених пунктах у Золочівському районі сталися пожежі.

"Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - просить голова ОВА.

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Теги: Львівщина, ППО, Золочів, пожежі
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