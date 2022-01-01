На Львівщині – пожежі: просять залишатися в укриттях
Сьогодні, 09:05
Під час повітряної тривоги зранку 25 квітня на Львівщині працювала ППО.
Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОВА.
За його словами, у двох населених пунктах у Золочівському районі сталися пожежі.
"Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - просить голова ОВА.
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Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОВА.
За його словами, у двох населених пунктах у Золочівському районі сталися пожежі.
"Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - просить голова ОВА.
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