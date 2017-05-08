Еммануель Макрон офіційно переміг у президентських виборах

Еммануель Макрон офіційно переміг у президентських виборах
У другому турі президенських виборів у Франції став чинний президент Еммануель Макрон набравши 58,54% у той час як його суперниця Марін Ле Пен набрала менше половини - 41,46%.

Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Франції.

За результатами обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Макрон переміг у другому турі президентських виборів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах у президента Франції, який став на другий термін.


Лідерка ультраправого “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, яка програла у другому турі виборів президента Франції, назвала свій результат "блискучою перемогою".

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Теги: Макрон, вибори, Франція
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