Еммануель Макрон офіційно переміг у президентських виборах

Еммануель Макрон набравши 58,54% у той час як його суперниця Марін Ле Пен набрала менше половини - 41,46%.



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За результатами обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Макрон переміг у другому турі президентських виборів.



Президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах у президента Франції, який став на другий термін.





Лідерка ультраправого “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, яка програла у другому турі виборів президента Франції, назвала свій результат "блискучою перемогою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У другому турі президенських виборів у Франції став чинний президентнабравши 58,54% у той час як його суперницянабрала менше половини - 41,46%.Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Франції.За результатами обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Макрон переміг у другому турі президентських виборів.Президент Українипривітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах у президента Франції, який став на другий термін.Лідерка ультраправого “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, яка програла у другому турі виборів президента Франції, назвала свій результат "блискучою перемогою".

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