Еммануель Макрон офіційно переміг у президентських виборах
Сьогодні, 09:00
У другому турі президенських виборів у Франції став чинний президент Еммануель Макрон набравши 58,54% у той час як його суперниця Марін Ле Пен набрала менше половини - 41,46%.
Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Франції.
За результатами обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Макрон переміг у другому турі президентських виборів.
Президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах у президента Франції, який став на другий термін.
Лідерка ультраправого “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, яка програла у другому турі виборів президента Франції, назвала свій результат "блискучою перемогою".
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Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Франції.
За результатами обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Макрон переміг у другому турі президентських виборів.
Президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах у президента Франції, який став на другий термін.
Лідерка ультраправого “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, яка програла у другому турі виборів президента Франції, назвала свій результат "блискучою перемогою".
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