На Луганщині на Великдень росіяни зруйнували 7 будинків





Про це повідоимв голова Луганської ОВА



"У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.



Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…



Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється", - інформує Гайдай..



Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.



Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.



У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.



У Рубіжному та Гірському – будинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луганській області на Великдень росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.Про це повідоимв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється", - інформує Гайдай..Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.У Рубіжному та Гірському – будинки.

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