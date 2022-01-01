На Луганщині на Великдень росіяни зруйнували 7 будинків
Сьогодні, 08:50
У Луганській області на Великдень росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.
Про це повідоимв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.
Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…
Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється", - інформує Гайдай..
Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.
Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.
У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.
У Рубіжному та Гірському – будинки.
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Про це повідоимв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.
Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…
Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється", - інформує Гайдай..
Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.
Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.
У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.
У Рубіжному та Гірському – будинки.
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