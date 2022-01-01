Росія випустила 9 ракет на Полтавщину: є загиблий і поранені
Сьогодні, 08:35
Російські окупанти завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавщини.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення", - написав він.
9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок цього 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.
"Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - повідомив Лунін.
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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення", - написав він.
9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок цього 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.
"Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - повідомив Лунін.
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