Росія випустила 9 ракет на Полтавщину: є загиблий і поранені





Про це Дмитро Лунін.



"Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення", - написав він.



9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок цього 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.



"Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - повідомив Лунін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавщини.Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації"Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення", - написав він.9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок цього 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості."Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - повідомив Лунін.

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