Російські окупанти вбили 215 українських дітей
Сьогодні, 09:31
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 215 дітей, зросла кількість поранених - їх 391.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 25 квітня 2022 року понад 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 124, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.
23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м. Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик.
23 квітня через обстріл с. Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.
В Офісі генпрокурора також додали, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 25 квітня 2022 року понад 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 124, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.
23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м. Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик.
23 квітня через обстріл с. Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.
В Офісі генпрокурора також додали, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
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