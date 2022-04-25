У Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії, – Гайдай

У Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії, – Гайдай
Російські окупанти і колаборанти вибухнули у мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на "нараду". Глава ОВА каже, що у всьому винен "газ".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, цитує "Українська правда".

"У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні.

Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині на Великдень росіяни зруйнували 7 будинків.

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Теги: Кремінна, Гайдай, Луганськ, Донбас, війна
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