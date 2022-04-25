Вибухи у Придністров'ї – спланована провокація російських спецслужб: оприлюднили документ





Про це



Зауважують, що внаслідок інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.



Утім, для керівництва «ПМР» ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар «Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій» «ПМР» Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста». Із вказанням:



- Найменування об’єкту;



- Адреси розміщення;



- Типу захисної споруди.



Додають, що у разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.



Тобто ще за три дні до інциденту, керівники «ПМР» вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру.



Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити «ПМР» до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.



Нагадують також, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної «ПМР». Він заявив, що російська армія має завдання «встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною». Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної «ПМР», де «відзначаються факти утисків російськомовного населення».



За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території «ПМР».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці невизнаної «Придністровської Молдавської республіки» (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів . Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого «Міністерства державної безпеки» та філіалу російської «Федеральної служби безпеки» в ПМР.Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.Зауважують, що внаслідок інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.Утім, для керівництва «ПМР» ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар «Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій» «ПМР»звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста». Із вказанням:- Найменування об’єкту;- Адреси розміщення;- Типу захисної споруди.Додають, що у разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.Тобто ще за три дні до інциденту, керівники «ПМР» вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру.Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити «ПМР» до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.Нагадують також, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майорозвучив плани щодо невизнаної «ПМР». Він заявив, що російська армія має завдання «встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною». Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної «ПМР», де «відзначаються факти утисків російськомовного населення».За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території «ПМР».

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