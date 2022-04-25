У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі





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"Завдання сьогоднішнього інциденту — створити привід для загострення безпекової ситуації в придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", — заявили в бюро.



Нагадаємо, як повідомило міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я, близько 17:00 у будівлі "міністерства держбезпеки", розташованому на перехресті вулиць Манойлова та Карла Маркса в Тирасполі, сталося кілька вибухів.



"Вибито вікна на верхніх поверхах. Із приміщень валить дим. Прилегла територія оточена працівниками міліції. На місці — слідчо-оперативна група, сапери, пожежники, лікарі швидкої допомоги та спеціалісти інших екстрених служб. За попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ (ручного протитанкового гранатомета — ред). Постраждалих немає", - йшлося у повідомленні придністровського "МВС".



Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи, що відбулися в Тирасполі, в будівлі місцевого МДБ — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker."Завдання сьогоднішнього інциденту — створити привід для загострення безпекової ситуації в придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", — заявили в бюро.Нагадаємо, як повідомило міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я, близько 17:00 у будівлі "міністерства держбезпеки", розташованому на перехресті вулиць Манойлова та Карла Маркса в Тирасполі, сталося кілька вибухів."Вибито вікна на верхніх поверхах. Із приміщень валить дим. Прилегла територія оточена працівниками міліції. На місці — слідчо-оперативна група, сапери, пожежники, лікарі швидкої допомоги та спеціалісти інших екстрених служб. За попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ (ручного протитанкового гранатомета — ред). Постраждалих немає", - йшлося у повідомленні придністровського "МВС".Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

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