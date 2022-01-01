Байден назвав Путіна причиною підвищення цін на пальне по всьому світу

Джо Байден написав у Twitter, що причинами глобальної економічної кризи, а також різкого зростання цін на пальне й продукти харчування є "Путін і COVID-19".



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"Дозвольте пояснити, є дві причини, чому ціни, в тому числі ціни на бензин, різко злетіли – це COVID і Володимир Путін", — написав Байден.



Let’s be clear about two of the reasons prices — including the price of gas — are so high right now: COVID and Vladimir Putin.



I’m doing everything I can to lower costs for Americans, and it’s time Congress act as well. pic.twitter.com/KJtCnk7KxO — President Biden (@POTUS) April 25, 2022



Байден також додав відео зі свого виступу, де він пояснює власну позицію.



"Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних щодо інфляції", – наголосив глава Білого дому.



За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після COVID-19.



Президент підкреслив, що докладає всіх зусиль для того, щоби добитися зниження цін та зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.



У цьому зв’язку він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день упродовж наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоби збільшити виробництво необхідного пального.



Водночас Байден підкреслив, що координує ці зусилля зі світовими лідерами й витрачає для цього багато часу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАнаписав у Twitter, що причинами глобальної економічної кризи, а також різкого зростання цін на пальне й продукти харчування є "Путін і COVID-19".Про це пише "Суспільне"."Дозвольте пояснити, є дві причини, чому ціни, в тому числі ціни на бензин, різко злетіли – це COVID і Володимир Путін", — написав Байден.Байден також додав відео зі свого виступу, де він пояснює власну позицію."Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних щодо інфляції", – наголосив глава Білого дому.За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після COVID-19.Президент підкреслив, що докладає всіх зусиль для того, щоби добитися зниження цін та зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.У цьому зв’язку він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день упродовж наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоби збільшити виробництво необхідного пального.Водночас Байден підкреслив, що координує ці зусилля зі світовими лідерами й витрачає для цього багато часу.

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