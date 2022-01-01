Байден назвав Путіна причиною підвищення цін на пальне по всьому світу

Байден назвав Путіна причиною підвищення цін на пальне по всьому світу
Президент США Джо Байден написав у Twitter, що причинами глобальної економічної кризи, а також різкого зростання цін на пальне й продукти харчування є "Путін і COVID-19".

Про це пише "Суспільне".

"Дозвольте пояснити, є дві причини, чому ціни, в тому числі ціни на бензин, різко злетіли – це COVID і Володимир Путін", — написав Байден.



Байден також додав відео зі свого виступу, де він пояснює власну позицію.

"Вторгнення Путіна в Україну підняло ціни на пальне та їжу по всьому світу. Ми спостерігали це в останніх даних щодо інфляції", – наголосив глава Білого дому.

За його словами, дії кремлівського лідера лише посилили негативний ефект на глобальну економіку після того, як вона зазнала потрясінь після COVID-19.

Президент підкреслив, що докладає всіх зусиль для того, щоби добитися зниження цін та зменшити негативний ефект від кризи, створеної Путіним.

У цьому зв’язку він нагадав, що розпорядився вивільняти щодня зі стратегічних запасів США по 1 млн барелів нафти на день упродовж наступних шести місяців. Крім того, президент США наголосив, що працює з нафтовиробниками для того, щоби збільшити виробництво необхідного пального.

Водночас Байден підкреслив, що координує ці зусилля зі світовими лідерами й витрачає для цього багато часу.


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Теги: Ціни на пальне, Байден, Путін, війна, паливо
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