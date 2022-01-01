У Генштабі спростували інформацію про розмінування Чонгару

У Генштабі спростували інформацію про розмінування Чонгару
Генштаб Збройних сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед війною Чонгар розмінували.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

Відомство наголосило, що ЗСУ виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами, та діють відповідно до обстановки, що склалася.

У Генштабі додали, що всі висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після завершення війни.

«Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки — сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу», — зазначили в Генштабі.

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Теги: Чонгар, розмінування Чонгару, міст, війна, ЗСУ
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