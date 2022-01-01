У Генштабі спростували інформацію про розмінування Чонгару





Про це



Відомство наголосило, що ЗСУ виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами, та діють відповідно до обстановки, що склалася.



У Генштабі додали, що всі висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після завершення війни.



«Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки — сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу», — зазначили в Генштабі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генштаб Збройних сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед війною Чонгар розмінували.Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.Відомство наголосило, що ЗСУ виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами, та діють відповідно до обстановки, що склалася.У Генштабі додали, що всі висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після завершення війни.«Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки — сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу», — зазначили в Генштабі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію