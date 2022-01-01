На Сході українські військові за добу знищили майже 160 окупантів

На Сході українські військові за добу знищили майже 160 окупантів
Українські військові на Сході активно трощать техніку окупантів. Окрім того, за добу наші захисники знищили приблизно 160 російських солдатів.

Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбуці.

"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться в дописі.

Загалом за сьогодні українці на Сході знищили до 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку, 2 БПЛА.



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Теги: Схід, втрати ворога
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