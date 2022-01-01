На Сході українські військові за добу знищили майже 160 окупантів





Про це



"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться в дописі.



Загалом за сьогодні українці на Сході знищили до 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку, 2 БПЛА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові на Сході активно трощать техніку окупантів. Окрім того, за добу наші захисники знищили приблизно 160 російських солдатів.Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбуці."Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться в дописі.Загалом за сьогодні українці на Сході знищили до 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку, 2 БПЛА.

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