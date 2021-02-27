Інженер Укроборонпрому корегував вогонь росіян по бронетанкових заводах, його затримала СБУ
Сьогодні, 05:08
Укроборонпром серед своїх працівників виявив імовірного корегувальника вогню по бронетанкових підприємствах концерну – ним виявився провідний інженер, зараз він затриманий СБУ.
Про це повідомляє Укроборонпром.
"Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів Укроборонпрому за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.
Крім того, затримали ще одного коригувальника вогню по заводах Укроборонпрому – це колишній співробітник заводу. Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Чоловік надавав росіянам координати для завдання ракетних ударів по заводу та корегував вогонь потім.
Укроборонпром в ініціативному порядку звернувся до СБУ з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України.
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Про це повідомляє Укроборонпром.
"Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів Укроборонпрому за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.
Крім того, затримали ще одного коригувальника вогню по заводах Укроборонпрому – це колишній співробітник заводу. Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Чоловік надавав росіянам координати для завдання ракетних ударів по заводу та корегував вогонь потім.
Укроборонпром в ініціативному порядку звернувся до СБУ з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України.
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