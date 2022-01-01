Окупанти відмовляються іти у наступ на Харківщині, бо бояться ЗСУ





Про це свідчать нові



«Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали», - розповідає своїй матері чоловік, якого рашисти мобілізували на території «ДНР».



Він говорить, що відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом. Чоловік не збирається підписувати жодних контрактів із окупантами і вже зрозумів, що єдине, що загарбники залишають після себе – руїни.



«Наша миссия – выжить! Слов нет… Все на нервах, хана, короче. Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится», - резюмує окупант.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку. Вони використовують мобілізованих жителів так званих «Л/ДНР» як живий щит для кадрових російських військових.Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.«Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали», - розповідає своїй матері чоловік, якого рашисти мобілізували на території «ДНР».Він говорить, що відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом. Чоловік не збирається підписувати жодних контрактів із окупантами і вже зрозумів, що єдине, що загарбники залишають після себе – руїни.«Наша миссия – выжить! Слов нет… Все на нервах, хана, короче. Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится», - резюмує окупант.

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