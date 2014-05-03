Росіяни знову обстріляли Одещину
Сьогодні, 14:47
Російська армія у вівторок, 26 квітня, ракетами обстріляли Одеську область.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Через це пошкоджено один із мостів. Наразі рух транспорту там заборонений.
"Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - повідомили у телеграм-каналі міськради.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що йдеться про міст, з Білгород-Дністровського району в бік Одеси.
Обставини події та масштаби руйнування встановлюються.
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Про це повідомили в Одеській міській раді.
Через це пошкоджено один із мостів. Наразі рух транспорту там заборонений.
"Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - повідомили у телеграм-каналі міськради.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що йдеться про міст, з Білгород-Дністровського району в бік Одеси.
Обставини події та масштаби руйнування встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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