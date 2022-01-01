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На Луганщині росіяни викрадають дітей, а їхніх матерів просять шпигувати за ЗСУ

На Луганщині росіяни викрадають дітей, а їхніх матерів просять шпигувати за ЗСУ
Росіяни викрадають дітей, а потім змушують їхніх матерів «шпигувати» за українськими військовими.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти погрожують розстріляти дітей, якщо жінки не погодяться «йти у розвідку».

«Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка. Брати якісь там гуманітарні набори чи продукти і потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей», – сказав Гайдай.

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Теги: Луганщина, Гайдай, викрадають дітей, Росія, війна, розвідка
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