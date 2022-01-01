На Луганщині росіяни викрадають дітей, а їхніх матерів просять шпигувати за ЗСУ





Про це Сергій Гайдай.



Окупанти погрожують розстріляти дітей, якщо жінки не погодяться «йти у розвідку».



«Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка. Брати якісь там гуманітарні набори чи продукти і потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей», – сказав Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни викрадають дітей, а потім змушують їхніх матерів «шпигувати» за українськими військовими.Про це повідомив голова Луганської ОВАОкупанти погрожують розстріляти дітей, якщо жінки не погодяться «йти у розвідку».«Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка. Брати якісь там гуманітарні набори чи продукти і потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей», – сказав Гайдай.

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