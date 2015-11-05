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«Динамо» зіграє благодійний матч з «Боруссією Дортмунд»

«Динамо» зіграє благодійний матч з «Боруссією Дортмунд»
У вівторок, 26 квітня, київське "Динамо" проведе черговий благодійний поєдинок свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Про це пише ТСН.

Суперником команди Мірчі Луческу стане гранд німецького та європейського футболу - дортмундська "Боруссія". Зустріч відбудеться на найбільшому стадіоні Німеччини "Signal Iduna Park", який вміщує 81 365 глядачів.

Раніше повідомлялося, що вартість квитків на гру становить від 5 до 20 євро, проте для українців вхід буде безкоштовним. Аби потрапити на матч, потрібно забронювати квиток онлайн і взяти з собою на стадіон документ, що підтверджує громадянство.

Усі гроші від продажу квитків на матч будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з Росією.

Зазначимо, що цей поєдинок стане вже четвертим для киян на підтримку України під час повномасштабної війни з російськими загарбниками. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1) та зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0).

Дивіться матч "Боруссія" Дортмунд - "Динамо" в прямому ефірі на нашому сайті. Початок - о 19:00 за київським часом.

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Теги: Динамо Київ, Боруссія Дортмунд, благодійний матч
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