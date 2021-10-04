Злочинців, які у Ковелі змусили дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень, просять позбавити волі

Злочинців, які у Ковелі змусили дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень, просять позбавити волі
Прокурори наполягатимуть на реальному позбавленні волі молодиків, які вимаганням примусили 11-річну дитину в Ковелі винести з хати понад 20 тисяч гривень.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури оскаржать вирок Ковельського міськрайонного суду, яким двом жителям Ковеля за вчинення вимагань (ст. 189 КК України) призначено покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.

Як повідомив заступник керівника окружної прокуратури Дмитро Рудик, у 2020 році 21-річний молодик, дізнавшись інформацію, яку 11-річний хлопчик хотів приховати від батьків, почав вимагати з дитини плату за своє мовчання.

Таким чином упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів примушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші та ювелірні прикраси.

Згодом вимагати гроші з дитини почав ще і 20-річний молодик – і хлопчик виніс та віддав і йому 100 доларів США.

Злочинними діями обох обвинувачених потерпілому – батькові школяра – завдано майнової шкоди на майже 22 тис. гривень.

Зважаючи на те, що суд першої інстанції, визнавши молодиків винуватими у вимаганні, призначив їм покарання зі встановленням іспитового строку, прокурори, оскаржуючи вирок, вимагатимуть для них реального позбавлення волі.

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Теги: злочинці, Ковель, прокурори, дитина
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