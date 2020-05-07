Волинянин, який п'яним спалив авто односельцю, сидітиме під домашнім арештом

Волинянин, який п'яним спалив авто односельцю, сидітиме під домашнім арештом
Волинянин, який спалив авто односельцю, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури 27-річному жителю села Галичани Луцького району повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Як повідомив перший заступник керівника Луцької окружної прокуратури Олександр Олішкевич, слідство вважає, що увечері 16 квітня 2022 року нетверезий чоловік на ґрунті неприязних стосунків спалив на рік старшому односельцю його автомобіль марки «ВАЗ-2101».

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 194 КК України за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Теги: спалив автомобіль, Луцький район, ВАЗ, домашній арешт, прокуратура
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