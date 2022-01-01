На Волинь приїхали 60 330 переселенців
Сьогодні, 17:45
Минулої доби Волинь прийняла близько 200 внутрішніх переселенців.
Про це інформують у Волинській ОВА.
Загалом з початку війни у Волинську область приїхали 60 330 вимушено-евакуйованих осіб із постраждалих областей.
Наразі на Волині можна додатково розмістити ще близько 4000 осіб.
Окрім того, в області активно триває процес надання статусу внутрішньо перемішеної особи. Відтак, статус ВПО отримала 51 201 особа, з них 16 491 – діти, 34 710 – дорослі.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
Також за минулу добу відправили черговий медичний вантаж на Херсонщину.
Окрім того, з медичного складу області спрямували ліки в заклади охорони здоров’я Волині.
Також в рамках роботи Координаційного центру при Волинській ОВА визначили схему забезпечення необхідними ліками внутрішніх переселенців із хронічними недугами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у Волинській ОВА.
Загалом з початку війни у Волинську область приїхали 60 330 вимушено-евакуйованих осіб із постраждалих областей.
Наразі на Волині можна додатково розмістити ще близько 4000 осіб.
Окрім того, в області активно триває процес надання статусу внутрішньо перемішеної особи. Відтак, статус ВПО отримала 51 201 особа, з них 16 491 – діти, 34 710 – дорослі.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
Також за минулу добу відправили черговий медичний вантаж на Херсонщину.
Окрім того, з медичного складу області спрямували ліки в заклади охорони здоров’я Волині.
Також в рамках роботи Координаційного центру при Волинській ОВА визначили схему забезпечення необхідними ліками внутрішніх переселенців із хронічними недугами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Динамо» зіграє благодійний матч з «Боруссією Дортмунд»
Сьогодні, 16:24
За час війни в Україні зникло 16 тисяч людей
Сьогодні, 15:59
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка
Сьогодні, 18:16
На Волинь приїхали 60 330 переселенців
Сьогодні, 17:45
На Волині автівка влетіла в дерево: загинула пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Медіа