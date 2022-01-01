На Волинь приїхали 60 330 переселенців

Минулої доби Волинь прийняла близько 200 внутрішніх переселенців.Про це інформують у Волинській ОВА.Загалом з початку війни у Волинську область приїхали 60 330 вимушено-евакуйованих осіб із постраждалих областей.Наразі на Волині можна додатково розмістити ще близько 4000 осіб.Окрім того, в області активно триває процес надання статусу внутрішньо перемішеної особи. Відтак, статус ВПО отримала 51 201 особа, з них 16 491 – діти, 34 710 – дорослі.Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:066 657 09 15;(0332) 778 211.Також за минулу добу відправили черговий медичний вантаж на Херсонщину.Окрім того, з медичного складу області спрямували ліки в заклади охорони здоров’я Волині.Також в рамках роботи Координаційного центру при Волинській ОВА визначили схему забезпечення необхідними ліками внутрішніх переселенців із хронічними недугами.