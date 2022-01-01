Про найбільший в Україні хабар та переляканих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня
Сьогодні, 21:00
Шістдесят друга доба повномасштабної війни ‒ майже за плечима мужнього українського народу. Шістдесят другий день наші захисники дають гідну відсіч ворогу і щоразу мають низку перемог. А ми захоплюємося кожним, хто не здається, вірить і підтримує бойовий дух!
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно висвітлювати актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви не забували, що світло обов'язково переможе темряву!
Сьогодні, 26 квітня, нагадаємо вам про таке:
Британія скасувала всі мита на експорт з України
Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.
Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок "надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", переконані в уряді Сполученого Королівства.
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців
Війна почуттям не завада, тож кохання обов'язково переможе! На заході України територіальні відділи ДРАЦС зареєстрували аж 78 шлюбів з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.
Львівські десантники знищили підрозділ окупантів
Наші захисники продовжують відправляти до пекла небажаних гостей. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили ворожий підрозділ та їхню бронетехніку.
Окупанти відмовляються іти у наступ на Харківщині, бо бояться ЗСУ
Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку. Вони використовують мобілізованих жителів так званих «Л/ДНР» як живий щит для кадрових російських військових. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
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«Динамо» зіграє благодійний матч з «Боруссією Дортмунд»
Вартість квитків на гру становить від 5 до 20 євро, проте для українців вхід буде безкоштовним. Аби потрапити на матч, потрібно забронювати квиток онлайн і взяти з собою на стадіон документ, що підтверджує громадянство.
Усі гроші від продажу квитків на матч будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з Росією.
На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
Українські десантники збили ще один суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"! До слова, вартість такої машини становить близько 16 мільйонів доларів.
У Волинській обласній клінічній лікарні запрацювало відділення штучної нирки. ВІДЕО
Відділення штучної нирки, яке розпочало роботу в обласній лікарні на початку року, нині обслуговує не лише волинян, а й мешканців окупованих територій України. Розраховане воно на десятьох пацієнтів, однак, аби врятувати більше життів, тепер працює у дві зміни.
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Найбільший в історії України хабар віддали армії
Вищий антикорупційний суд зняв арешт із 6 мільйонів доларів, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП. Тепер їх передали українським захисникам.
У центрі Києва знесли радянський монумент «дружби народів»
У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який встановили у 1981 році як символ возз’єднання України та Росії.
Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто.
Сподіваємося, що Луцьк от-от теж пришвидшить свої темпи прощання з усім, що має зв'язок з Росією.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно висвітлювати актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви не забували, що світло обов'язково переможе темряву!
Сьогодні, 26 квітня, нагадаємо вам про таке:
Британія скасувала всі мита на експорт з України
Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.
Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок "надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", переконані в уряді Сполученого Королівства.
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців
Війна почуттям не завада, тож кохання обов'язково переможе! На заході України територіальні відділи ДРАЦС зареєстрували аж 78 шлюбів з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.
Львівські десантники знищили підрозділ окупантів
Наші захисники продовжують відправляти до пекла небажаних гостей. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили ворожий підрозділ та їхню бронетехніку.
Окупанти відмовляються іти у наступ на Харківщині, бо бояться ЗСУ
Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку. Вони використовують мобілізованих жителів так званих «Л/ДНР» як живий щит для кадрових російських військових. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
«Динамо» зіграє благодійний матч з «Боруссією Дортмунд»
Вартість квитків на гру становить від 5 до 20 євро, проте для українців вхід буде безкоштовним. Аби потрапити на матч, потрібно забронювати квиток онлайн і взяти з собою на стадіон документ, що підтверджує громадянство.
Усі гроші від продажу квитків на матч будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з Росією.
На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
Українські десантники збили ще один суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"! До слова, вартість такої машини становить близько 16 мільйонів доларів.
У Волинській обласній клінічній лікарні запрацювало відділення штучної нирки. ВІДЕО
Відділення штучної нирки, яке розпочало роботу в обласній лікарні на початку року, нині обслуговує не лише волинян, а й мешканців окупованих територій України. Розраховане воно на десятьох пацієнтів, однак, аби врятувати більше життів, тепер працює у дві зміни.
Аби переглянути сюжет, настисніть на заголовок
Найбільший в історії України хабар віддали армії
Вищий антикорупційний суд зняв арешт із 6 мільйонів доларів, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП. Тепер їх передали українським захисникам.
У центрі Києва знесли радянський монумент «дружби народів»
У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який встановили у 1981 році як символ возз’єднання України та Росії.
Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто.
Сподіваємося, що Луцьк от-от теж пришвидшить свої темпи прощання з усім, що має зв'язок з Росією.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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