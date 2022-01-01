Про найбільший в Україні хабар та переляканих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня

продовжує оперативно висвітлювати актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про, аби ви не забували, що світло обов'язково переможе темряву!Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок "надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", переконані в уряді Сполученого Королівства.Війна почуттям не завада, тож кохання обов'язково переможе! На заході України територіальні відділи ДРАЦС зареєстрували аж 78 шлюбів з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.Наші захисники продовжують відправляти до пекла небажаних гостей. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили ворожий підрозділ та їхню бронетехніку.Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку. Вони використовують мобілізованих жителів так званих «Л/ДНР» як живий щит для кадрових російських військових. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.Вартість квитків на гру становить від 5 до 20 євро, проте для українців вхід буде безкоштовним. Аби потрапити на матч, потрібно забронювати квиток онлайн і взяти з собою на стадіон документ, що підтверджує громадянство.Усі гроші від продажу квитків на матч будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з Росією.Українські десантники збили ще один суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"! До слова, вартість такої машини становить близько 16 мільйонів доларів.Відділення штучної нирки, яке розпочало роботу в обласній лікарні на початку року, нині обслуговує не лише волинян, а й мешканців окупованих територій України. Розраховане воно на десятьох пацієнтів, однак, аби врятувати більше життів, тепер працює у дві зміни.Вищий антикорупційний суд зняв арешт із 6 мільйонів доларів, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП. Тепер їх передали українським захисникам.У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який встановили у 1981 році як символ возз’єднання України та Росії.Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто.Сподіваємося, що Луцьк от-от теж пришвидшить свої темпи прощання з усім, що має зв'язок з Росією.