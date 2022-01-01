27 квітня на Волині: гортаючи календар

27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження колишній начальник управління державної фітосанітарної безпеки Василь Максимюк (на фото).

Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Олександр, Антон, Іван та Валентин.

Вітаємо їх з іменинами. Зичимо здоров’я, любові й достатку.

27 квітня 1886 року у Луцьку в сім’ї статського радника Івана Десницького народилася дочка Катерина. У 1906 році вона вийшла заміж за короля Сіаму (Таїланду) Чакрабона, ставши принцесою сіамською.

У цей день 1906-го у місті Камені-Каширському на Волині народився вчений-шевченкознавець, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка в Харкові (1933-1935), член-кореспондент Всеукраїнської Академії Наук (з 1934), лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Євген Шабліовський.

У 1935 році був заарештований органами НКВС, без суду ув'язнений і пройшов п'ятирічний шлях тортур у Соловецькому концентраційному таборі, згодом вісім років у Мончегорському та інших таборах.

У 1954 році був звільнений від заслання і активно продовжував займатися науково-дослідницькою діяльністю

У його науковому доробку понад 700 праць, а написані ним книги видані у багатьох країнах світу. Помер 1983 року.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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