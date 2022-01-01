На Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами та взяли в полон балакучих росіян
Сьогодні, 02:31
Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому регіоні стабільна та перебуває під контролем ЗСУ та Військової адміністрації.
Крім цього, на Херсонщині вдалося знищити склад з боєприпасами окупантів. Про це під час брифінгу розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул.
"Обстановка на лінії зіткнення з ворогом, за 50 км від міста в Херсонській області, залишається напруженою, але збройні сили України виявляють мужність та проводять успішні операції. У районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велика кількість особового складу ворога – це понад 70 осіб. Орки зазнають втрат і в інших місцях", - сказав Вілкул.
Крім цього, начальник військової адміністрації розповів, що в одному з бойових зіткнень взято в полон троє військовослужбовців РФ, які виявилися дуже уважними і дуже балакучими. Відтак українські військові мають додаткову інформацію щодо супротивника.
Росіяни продовжують обстрілювати українські території з РСЗВ та інших видів озброєнь. Сьогодні велися обстріли в районі мирних населених пунктів Нововодмитрівки, Білої Криниці, Миколаївки, Малої Шестерні, Трудолюбівки, Осокорівки. Серед мирних мешканців один трисотий.
"Орки, зокрема, стріляють боєприпасами, які розкидають міни дистанційно. Тільки за останній тиждень у Криворізькому районі було знешкоджено 112 ворожих боєприпасів, а всього з початку вторгнення по області знешкоджено 1548 ворожих боєприпасів. Над Дніпропетровщиною наші військові збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, ніхто не постраждав. Але небезпека ракетних ударів існує постійно - дотримуйтесь всіх правил при повітряних тривогах", - сказав Вілкул.
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Крім цього, на Херсонщині вдалося знищити склад з боєприпасами окупантів. Про це під час брифінгу розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул.
"Обстановка на лінії зіткнення з ворогом, за 50 км від міста в Херсонській області, залишається напруженою, але збройні сили України виявляють мужність та проводять успішні операції. У районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велика кількість особового складу ворога – це понад 70 осіб. Орки зазнають втрат і в інших місцях", - сказав Вілкул.
Крім цього, начальник військової адміністрації розповів, що в одному з бойових зіткнень взято в полон троє військовослужбовців РФ, які виявилися дуже уважними і дуже балакучими. Відтак українські військові мають додаткову інформацію щодо супротивника.
Росіяни продовжують обстрілювати українські території з РСЗВ та інших видів озброєнь. Сьогодні велися обстріли в районі мирних населених пунктів Нововодмитрівки, Білої Криниці, Миколаївки, Малої Шестерні, Трудолюбівки, Осокорівки. Серед мирних мешканців один трисотий.
"Орки, зокрема, стріляють боєприпасами, які розкидають міни дистанційно. Тільки за останній тиждень у Криворізькому районі було знешкоджено 112 ворожих боєприпасів, а всього з початку вторгнення по області знешкоджено 1548 ворожих боєприпасів. Над Дніпропетровщиною наші військові збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, ніхто не постраждав. Але небезпека ракетних ударів існує постійно - дотримуйтесь всіх правил при повітряних тривогах", - сказав Вілкул.
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