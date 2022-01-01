На Волинь переїхали майже 17 тисяч дітей-переселенців

З початку повномасштабної війни Волинь прийняла та забезпечила найнеобхіднішим 60 948 внутрішньо переміщених осіб.Про це повідомляють у Волинській ОВА.За минулу добу розселено понад 600 внутрішніх переселенців. Статус ВПО (внутрішньо переміщена особа) отримали 52 402 особи, що становить 36 256 сімей. З них:- жінки - 33 528;- чоловіки - 18 874;- діти - 16 914.Вільних для поселення 4000 місць (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.Телефони:068 233 46 08096 881 80 91Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).Минулої доби з медичного складу Волинської ОВА відправили аптечки та медикаменти військовим. Вантаж з ліками та універсальними індивідуальними аптечками спрямували для бійців підрозділів ТрО.Відвантажили допомогу з одного із гуманітарних медичних хабів при Волинській ОВА.Також під керівництвом Координаційного центру при ОВА завершили обладнання операційних, палат та устаткування резервного живлення у сховищах усіх лікарень Волинської області.