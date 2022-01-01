 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Волинь переїхали майже 17 тисяч дітей-переселенців

На Волинь переїхали майже 17 тисяч дітей-переселенців
З початку повномасштабної війни Волинь прийняла та забезпечила найнеобхіднішим 60 948 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

За минулу добу розселено понад 600 внутрішніх переселенців. Статус ВПО (внутрішньо переміщена особа) отримали 52 402 особи, що становить 36 256 сімей. З них:

- жінки - 33 528;
- чоловіки - 18 874;
- діти - 16 914.

Вільних для поселення 4000 місць (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).

Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.

Телефони:
068 233 46 08
096 881 80 91

Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).

Минулої доби з медичного складу Волинської ОВА відправили аптечки та медикаменти військовим. Вантаж з ліками та універсальними індивідуальними аптечками спрямували для бійців підрозділів ТрО.

Відвантажили допомогу з одного із гуманітарних медичних хабів при Волинській ОВА.

Також під керівництвом Координаційного центру при ОВА завершили обладнання операційних, палат та устаткування резервного живлення у сховищах усіх лікарень Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Австрія не платитиме за газ РФ рублями
Сьогодні, 12:46
Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями, – міністр оборони Туреччини
Сьогодні, 12:20
Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ
Сьогодні, 12:17
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці
Сьогодні, 11:56
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці
Сьогодні, 11:56
На Волині арештували контрабандну партію бронежилетів та касок
Сьогодні, 11:45
На Волинь переїхали майже 17 тисяч дітей-переселенців
Сьогодні, 11:31
Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:20
«Нульове» розмитнення авто відмінять: коли це може статись та чому влада передумала
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Як на Волині лікують переселенців з ВІЛ Як на Волині лікують переселенців з ВІЛ
Сьогодні, 10:40
На Волинь приїхали 60 330 переселенців На Волинь приїхали 60 330 переселенців
26 квітень, 17:45
Волинь прийняла майже 60 тисяч переселенців Волинь прийняла майже 60 тисяч переселенців
22 квітень, 12:27
На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
20 квітень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Австрія не платитиме за газ РФ рублями
Сьогодні, 12:46
 0
Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями, – міністр оборони Туреччини
Сьогодні, 12:20
 0
Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ
Сьогодні, 12:17
 0
У Луцьку перейменували п`ять вулиць
Сьогодні, 12:05
 0
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8