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Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ

Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ
Спецслужби РФ влаштовують постановочні сюжети у росЗМІ: насильно вивозять іноземців з Херсону до Криму для піару.

СБУ отримала докази, як кадрові офіцери фсб придумують фейки, організовуючи насильну евакуацію людей з тимчасово окупованих територій.

Це вдалося виявити завдяки тому, що СБУ отримала доступ до телефону співробітника ФСБ. Він курував створення «картинки» для окупантів на Херсонщині.

На відео – голосові повідомлення з його телефону та уривок сюжету, який вдалося зробити його «стараннями».

Він був відповідальним за «спецоперацію з евакуації» в Крим 19 громадян В’єтнаму, які працювали на ринку в Херсоні. У фіналі мало вийти відео, де іноземці б дякували РФ за порятунок. Однак виявилося, що в’єтнамці не хочуть виїздити з міста.

Тоді «н’юзмейкери» змінили підхід: «Снимай нах*й тех еба*ых вьетнамцев! Пускай они на телефон говорят, что «мы хотим здесь жить!» Счастливые лица, что типа…русские ребята пришли, бл*дь, теперь нацистов нах*й всех, никто нас трогать не будет…».

Проте сюжет не клеївся: налякані люди не хотіли відчиняти двері й позувати перед камерами. Від виламування «рятувальників» зупинило тільки те, що «…если ломать дверь, тогда видео вряд ли получится... если выволакивать, там шумиха будет, пиз*ец».

Вони розгорнули цілу розвідувально-пошукову спецоперацію. Адже виявилося, що торгівці частково вже виїхали самостійно до Одеси, а частина все ще на вокзалі. Браві рашисти вирушили в погоню за втікачами. Правда, виявили їх на вокзалі не 19, а 14.

І того ж дня російська вата смакувала «новину» про евакуацію до Криму аж 140 вдячних іноземців. Адже сюжети росТБ потребують великих масштабів.

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Теги: Херсон, СБУ, ФСБ
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