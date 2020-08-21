Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ









Це вдалося виявити завдяки тому, що СБУ отримала доступ до телефону співробітника ФСБ. Він курував створення «картинки» для окупантів на Херсонщині.



На відео – голосові повідомлення з його телефону та уривок сюжету, який вдалося зробити його «стараннями».



Він був відповідальним за «спецоперацію з евакуації» в Крим 19 громадян В’єтнаму, які працювали на ринку в Херсоні. У фіналі мало вийти відео, де іноземці б дякували РФ за порятунок. Однак виявилося, що в’єтнамці не хочуть виїздити з міста.



Тоді «н’юзмейкери» змінили підхід: «Снимай нах*й тех еба*ых вьетнамцев! Пускай они на телефон говорят, что «мы хотим здесь жить!» Счастливые лица, что типа…русские ребята пришли, бл*дь, теперь нацистов нах*й всех, никто нас трогать не будет…».



Проте сюжет не клеївся: налякані люди не хотіли відчиняти двері й позувати перед камерами. Від виламування «рятувальників» зупинило тільки те, що «…если ломать дверь, тогда видео вряд ли получится... если выволакивать, там шумиха будет, пиз*ец».



Вони розгорнули цілу розвідувально-пошукову спецоперацію. Адже виявилося, що торгівці частково вже виїхали самостійно до Одеси, а частина все ще на вокзалі. Браві рашисти вирушили в погоню за втікачами. Правда, виявили їх на вокзалі не 19, а 14.



І того ж дня російська вата смакувала «новину» про евакуацію до Криму аж 140 вдячних іноземців. Адже сюжети росТБ потребують великих масштабів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецслужби РФ влаштовують постановочні сюжети у росЗМІ: насильно вивозять іноземців з Херсону до Криму для піару. СБУ отримала докази, як кадрові офіцери фсб придумують фейки, організовуючи насильну евакуацію людей з тимчасово окупованих територій.Це вдалося виявити завдяки тому, що СБУ отримала доступ до телефону співробітника ФСБ. Він курував створення «картинки» для окупантів на Херсонщині.На відео – голосові повідомлення з його телефону та уривок сюжету, який вдалося зробити його «стараннями».Він був відповідальним за «спецоперацію з евакуації» в Крим 19 громадян В’єтнаму, які працювали на ринку в Херсоні. У фіналі мало вийти відео, де іноземці б дякували РФ за порятунок. Однак виявилося, що в’єтнамці не хочуть виїздити з міста.Тоді «н’юзмейкери» змінили підхід: «Снимай нах*й тех еба*ых вьетнамцев! Пускай они на телефон говорят, что «мы хотим здесь жить!» Счастливые лица, что типа…русские ребята пришли, бл*дь, теперь нацистов нах*й всех, никто нас трогать не будет…».Проте сюжет не клеївся: налякані люди не хотіли відчиняти двері й позувати перед камерами. Від виламування «рятувальників» зупинило тільки те, що «…если ломать дверь, тогда видео вряд ли получится... если выволакивать, там шумиха будет, пиз*ец».Вони розгорнули цілу розвідувально-пошукову спецоперацію. Адже виявилося, що торгівці частково вже виїхали самостійно до Одеси, а частина все ще на вокзалі. Браві рашисти вирушили в погоню за втікачами. Правда, виявили їх на вокзалі не 19, а 14.І того ж дня російська вата смакувала «новину» про евакуацію до Криму аж 140 вдячних іноземців. Адже сюжети росТБ потребують великих масштабів.

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