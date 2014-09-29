Австрія не платитиме за газ РФ рублями





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"До того, як тут поширюватимуться фейкові новини російської пропаганди. Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - написав Карл Негаммер у Twitter в середу.



Раніше у середу російське інформаційне агентство ТАСС, а також РИА "Новости" опублікували повідомлення, згідно з яким Австрія погодилась платити за газ рублями.



Росія в середу припинила поставки газу до Польщі та Болгарії. "Газпром" пояснив це відмовою держав приймати умови оплати в рублях.



Австрія все ще розраховується за газ в євро на рахунок у "Газпромбанку". Там ця сума потім конвертується Росією в рублі, повідомив у середу офіс австрійського канцлера.

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