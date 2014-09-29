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Австрія не платитиме за газ РФ рублями

Австрія не платитиме за газ РФ рублями
Канцлер Австрії назвав фейком російської пропаганди повідомлення про згоду Відня платити за російський газ рублями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"До того, як тут поширюватимуться фейкові новини російської пропаганди. Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - написав Карл Негаммер у Twitter в середу.

Раніше у середу російське інформаційне агентство ТАСС, а також РИА "Новости" опублікували повідомлення, згідно з яким Австрія погодилась платити за газ рублями.

Росія в середу припинила поставки газу до Польщі та Болгарії. "Газпром" пояснив це відмовою держав приймати умови оплати в рублях.

Австрія все ще розраховується за газ в євро на рахунок у "Газпромбанку". Там ця сума потім конвертується Росією в рублі, повідомив у середу офіс австрійського канцлера.

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Теги: Австрія, газ, рублі, РФ
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