Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями, – міністр оборони Туреччини
Сьогодні, 12:20
Зустріч президентів України Володимира Зеленського та країни-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчими днями, вважає міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Туреччини.
"Президент Ердоган неодноразово зустрічався з Путіним та паном Зеленським. На цих зустрічах президент намагається якнайшвидше домогтися припинення вогню і сісти за стіл переговорів.
Ми сподіваємося, попри деякі труднощі, найближчими днями, можливо, вдасться зійтися двом лідерам (України та Росії – ред.)",- йдеться в повідомленні.
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Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Туреччини.
"Президент Ердоган неодноразово зустрічався з Путіним та паном Зеленським. На цих зустрічах президент намагається якнайшвидше домогтися припинення вогню і сісти за стіл переговорів.
Ми сподіваємося, попри деякі труднощі, найближчими днями, можливо, вдасться зійтися двом лідерам (України та Росії – ред.)",- йдеться в повідомленні.
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