Матір, яка викинула у річку новонароджену дитину у Камені-Каширському, досі не знайшли





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.



Зауважимо, що за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.



Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку березня у річці Цир у Камені-Каширському виявили тіло немовляти . Жінку, яка народила цю дитину та позбулася її, досі шукають.Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волині.Зауважимо, що за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.

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