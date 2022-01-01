Матір, яка викинула у річку новонароджену дитину у Камені-Каширському, досі не знайшли
Сьогодні, 12:56
На початку березня у річці Цир у Камені-Каширському виявили тіло немовляти. Жінку, яка народила цю дитину та позбулася її, досі шукають.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Зауважимо, що за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.
Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Зауважимо, що за цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.
Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.
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