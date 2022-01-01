Керівництво РФ значно занижує втрати окупантів





Про це свідчать і нові



Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.

«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» - розповідає він своєму другу.



Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.



«Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…» - додає загарбник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військове керівництво РФ в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні.Про це свідчать і нові перехоплення СБУ. Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» - розповідає він своєму другу.Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.«Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…» - додає загарбник.

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