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Керівництво РФ значно занижує втрати окупантів

Керівництво РФ значно занижує втрати окупантів
Військове керівництво РФ в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні.

Про це свідчать і нові перехоплення СБУ.

Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.
«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» - розповідає він своєму другу.

Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

«Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…» - додає загарбник.


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Теги: СБУ, перехоплення, розмови, втрати окупантів, РФ
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