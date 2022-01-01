Керівництво РФ значно занижує втрати окупантів
Сьогодні, 13:36
Військове керівництво РФ в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні.
Про це свідчать і нові перехоплення СБУ.
Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.
«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» - розповідає він своєму другу.
Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.
«Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…» - додає загарбник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать і нові перехоплення СБУ.
Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.
«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» - розповідає він своєму другу.
Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.
«Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…» - додає загарбник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Австрія не платитиме за газ РФ рублями
Сьогодні, 12:46
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Меморіал «Вічна Слава» у Луцьку перейменують, а цифри щодо Другої світової війни змінять найближчими днями
Сьогодні, 13:52
Дві медустанови на Волині отримали нових керівників
Сьогодні, 13:47
Керівництво РФ значно занижує втрати окупантів
Сьогодні, 13:36
Матір, яка викинула у річку новонароджену дитину у Камені-Каширському, досі не знайшли
Сьогодні, 12:56
Медіа