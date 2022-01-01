Дві медустанови на Волині отримали нових керівників
Сьогодні, 13:47
У двох обласних медустановах Волині змінилися керівники. Кадрові питання під час сьогоднішнього засідання, 27 квітня, розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Про це інформують у Волиньраді.
Зокрема, заступниця начальника відділу майна Анна Кузіна повідомила, що директор комунального підприємства «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Сергій Левчук подав заяву про увільнення його від виконання обов’язків керівника за згодою сторін.
Відтак, до призначення керівника у встановленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документу профільною комісією рекомендовано тимчасово виконувачем обов’язків директора призначити Тетяну Самчук.
Ще одне кадрове рішення, яке було схвалене медичною комісією, зумовлене тим, що т.в.о. генерального директора ”Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” Іван Нискогуз призваний до лав Збройних сил України. Тому виконання обов’язків керівника медустанови депутати рекомендували покласти на медичного директора цього ж закладу з амулаторно-клінічної роботи Оксану Комар.
Крім того, члени комісії погодили тарифи на соціальні послуги для Горохівського, Руденського, Берестечківського та Голобського психоневрологічних інтернатів.
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Про це інформують у Волиньраді.
Зокрема, заступниця начальника відділу майна Анна Кузіна повідомила, що директор комунального підприємства «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Сергій Левчук подав заяву про увільнення його від виконання обов’язків керівника за згодою сторін.
Відтак, до призначення керівника у встановленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документу профільною комісією рекомендовано тимчасово виконувачем обов’язків директора призначити Тетяну Самчук.
Ще одне кадрове рішення, яке було схвалене медичною комісією, зумовлене тим, що т.в.о. генерального директора ”Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” Іван Нискогуз призваний до лав Збройних сил України. Тому виконання обов’язків керівника медустанови депутати рекомендували покласти на медичного директора цього ж закладу з амулаторно-клінічної роботи Оксану Комар.
Крім того, члени комісії погодили тарифи на соціальні послуги для Горохівського, Руденського, Берестечківського та Голобського психоневрологічних інтернатів.
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