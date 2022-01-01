Дві медустанови на Волині отримали нових керівників

У двох обласних медустановах Волині змінилися керівники. Кадрові питання під час сьогоднішнього засідання, 27 квітня, розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Про це інформують у Волиньраді.Зокрема, заступниця начальника відділу майнаповідомила, що директор комунального підприємства «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»подав заяву про увільнення його від виконання обов’язків керівника за згодою сторін.Відтак, до призначення керівника у встановленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документу профільною комісією рекомендовано тимчасово виконувачем обов’язків директора призначитиЩе одне кадрове рішення, яке було схвалене медичною комісією, зумовлене тим, що т.в.о. генерального директора ”Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр”призваний до лав Збройних сил України. Тому виконання обов’язків керівника медустанови депутати рекомендували покласти на медичного директора цього ж закладу з амулаторно-клінічної роботиКрім того, члени комісії погодили тарифи на соціальні послуги для Горохівського, Руденського, Берестечківського та Голобського психоневрологічних інтернатів.