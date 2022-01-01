У Білорусі запровадили смертну кару за підготовку терактів





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Депутати палати представників підтримали в двох читаннях законопроєкт, що передбачає застосування страти за замах на вчинення терактів.



За словами спікера палати Володимира Андрейченка, серед іншого, проєкт передбачає смертну кару за виведення з ладу залізничних колій та стратегічних об'єктів.



"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність та конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим - виводячи з ладу залізничне обладнання та колії, об'єкти стратегічного значення, підпалюючи житлові будинки, підриваючи автотранспорт в місцях скупчення людей", - сказав Андрейченко.



Білорусь – єдина країна в Європі, де не скасовано смертну кару. На референдумі 1996 року білоруси проголосували за збереження найвищої міри покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський парламент схвалив законопроєкт, що передбачає смертну кару за замах на вчинення теракту.Про це повідомляє Espreso з посиланням на Белта.Депутати палати представників підтримали в двох читаннях законопроєкт, що передбачає застосування страти за замах на вчинення терактів.За словами спікера палати, серед іншого, проєкт передбачає смертну кару за виведення з ладу залізничних колій та стратегічних об'єктів."Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність та конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим - виводячи з ладу залізничне обладнання та колії, об'єкти стратегічного значення, підпалюючи житлові будинки, підриваючи автотранспорт в місцях скупчення людей", - сказав Андрейченко.Білорусь – єдина країна в Європі, де не скасовано смертну кару. На референдумі 1996 року білоруси проголосували за збереження найвищої міри покарання.

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