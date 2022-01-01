Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки

Елізабет Трасс закликала союзників країни передати Україні бойові літаки.



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У програмній промові, з якою Трасс, як очікується, виступить в четвер у Лондоні, глава МЗС закликатиме подвоїти зусилля на підтримку ЗСУ.



За її словами, перемога Путіна призведе до страждань і жахливих наслідків як у Європі, так й на всій земній кулі.



"Тому ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи й подвоїти нашу підтримку України… Важке озброєння, танки, літаки – нарощуємо виробництво. Ми повинні це все зробити", - йдеться у тексті прес-релізу.



Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоби гарантувати мир й процвітання, підвела Україну", тому потрібен "новий підхід", вважає Трасс.



Напередодні, 26 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував перехід України у "принципово нову фазу" - переведення Збройних сил на зброю і стандарти НАТО.



Того ж дня Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Британіїзакликала союзників країни передати Україні бойові літаки.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на СNN.У програмній промові, з якою Трасс, як очікується, виступить в четвер у Лондоні, глава МЗС закликатиме подвоїти зусилля на підтримку ЗСУ.За її словами, перемога Путіна призведе до страждань і жахливих наслідків як у Європі, так й на всій земній кулі."Тому ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи й подвоїти нашу підтримку України… Важке озброєння, танки, літаки – нарощуємо виробництво. Ми повинні це все зробити", - йдеться у тексті прес-релізу.Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоби гарантувати мир й процвітання, підвела Україну", тому потрібен "новий підхід", вважає Трасс.Напередодні, 26 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував перехід України у "принципово нову фазу" - переведення Збройних сил на зброю і стандарти НАТО.Того ж дня Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

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