 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП

За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
У порівнянні з минулим роком кількість ДТП у Волинській області знизилася на 70 відсотків, з постраждалими – на 51 відсоток.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Так з 24 лютого по сьогоднішній день поліцейські зареєстрували 142 автопригоди проти 472 за аналогічний період минулого року.

Значно знизилася кількість ДТП з постраждалими, їх лише 35. У минулому році їх було 71.

Внаслідок автопригод загинуло 10 громадян, 39 отримали тілесні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових
Сьогодні, 15:41
Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки
Сьогодні, 14:42
У Білорусі запровадили смертну кару за підготовку терактів
Сьогодні, 14:37
Керівництво РФ значно занижує втрати окупантів
Сьогодні, 13:36
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових
Сьогодні, 15:41
За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
Сьогодні, 15:02
Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки
Сьогодні, 14:42
У Білорусі запровадили смертну кару за підготовку терактів
Сьогодні, 14:37
Меморіал «Вічна Слава» у Луцьку перейменують, а цифри щодо Другої світової війни змінять найближчими днями
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
На війні з Росією загинули ще двоє волинян На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО
25 квітень, 17:22
На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів
25 квітень, 10:25
Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень
23 квітень, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Росії не збираються обмінювати Медведчука на українських військових
Сьогодні, 15:41
 0
За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
Сьогодні, 15:02
 0
Британія закликатиме союзників передати Україні бойові літаки
Сьогодні, 14:42
 0
У Білорусі запровадили смертну кару за підготовку терактів
Сьогодні, 14:37
 0
Меморіал «Вічна Слава» у Луцьку перейменують, а цифри щодо Другої світової війни змінять найближчими днями
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8