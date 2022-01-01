За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
Сьогодні, 15:02
У порівнянні з минулим роком кількість ДТП у Волинській області знизилася на 70 відсотків, з постраждалими – на 51 відсоток.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Так з 24 лютого по сьогоднішній день поліцейські зареєстрували 142 автопригоди проти 472 за аналогічний період минулого року.
Значно знизилася кількість ДТП з постраждалими, їх лише 35. У минулому році їх було 71.
Внаслідок автопригод загинуло 10 громадян, 39 отримали тілесні ушкодження.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Так з 24 лютого по сьогоднішній день поліцейські зареєстрували 142 автопригоди проти 472 за аналогічний період минулого року.
Значно знизилася кількість ДТП з постраждалими, їх лише 35. У минулому році їх було 71.
Внаслідок автопригод загинуло 10 громадян, 39 отримали тілесні ушкодження.
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