На окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку, – розвідка





Про це



На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні «фільтраційні заходи». Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.



Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують.



В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.



Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.



Також не виключена організація пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку – поповнюють обмінний фонд та готуються до 9 травня.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні «фільтраційні заходи». Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують.В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.Також не виключена організація пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

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