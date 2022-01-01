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Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ

Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ
Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили в Росію на перегрупування – після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – із радістю розповідає один окупант іншому.


За його словами, після доукомплектації в РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.

Це надихнуло його товариша, який наразі стоїть під українським Ізюмом. Єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.

«У нас (у полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая»,- каже окупант.

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Теги: Росія, Україна, війна
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