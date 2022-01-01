Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ
Сьогодні, 16:18
Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.
Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили в Росію на перегрупування – після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.
«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – із радістю розповідає один окупант іншому.
За його словами, після доукомплектації в РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.
Це надихнуло його товариша, який наразі стоїть під українським Ізюмом. Єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.
«У нас (у полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая»,- каже окупант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили в Росію на перегрупування – після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.
«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – із радістю розповідає один окупант іншому.
За його словами, після доукомплектації в РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.
Це надихнуло його товариша, який наразі стоїть під українським Ізюмом. Єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.
«У нас (у полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая»,- каже окупант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, – мер Федорук
Сьогодні, 17:21
За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
Сьогодні, 15:02
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Сьогодні, 16:35
У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера
Сьогодні, 16:30
Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ
Сьогодні, 16:18
Медіа