Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ





Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити



Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили в Росію на перегрупування – після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.



«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – із радістю розповідає один окупант іншому.





За його словами, після доукомплектації в РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.



Це надихнуло його товариша, який наразі стоїть під українським Ізюмом. Єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.



«У нас (у полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая»,- каже окупант.



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