В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Сьогодні, 16:35
В Україні зареєстрували компанію Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн»).
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів у телеграмі.
Starlink Ukraine зареєстрували сьогодні, 27 квітня, як представництво компанії SpaceX.
SpaceX – це американська приватна космічна компанія Ілона Маска. Компанія займається будівництвом космічного транспорту, наданням космічних транспортних послуг та комунікаційних послуг.
Ще на початку війни, 26 лютого, звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Уже наступного дня від бізнесмена надійшла позитивна відповідь, а ще за тиждень — перші 500 станцій Starlink з безплатною прошивкою під Україну.
За словами міністра, сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають Збройним силам України бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя звільнені території.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів у телеграмі.
Starlink Ukraine зареєстрували сьогодні, 27 квітня, як представництво компанії SpaceX.
SpaceX – це американська приватна космічна компанія Ілона Маска. Компанія займається будівництвом космічного транспорту, наданням космічних транспортних послуг та комунікаційних послуг.
Ще на початку війни, 26 лютого, звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Уже наступного дня від бізнесмена надійшла позитивна відповідь, а ще за тиждень — перші 500 станцій Starlink з безплатною прошивкою під Україну.
За словами міністра, сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають Збройним силам України бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя звільнені території.
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