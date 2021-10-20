За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО

За два місяці оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у співпраці із іншими підрозділами поліції затримали групу осіб, які здійснювали збут наркотичного засобу канабіс в особливо великих розмірах на території Луцька та району методом з рук в руки.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Також правоохоронці затримали чоловіка, який на території області здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, гранату Ф-1 із запалом, 4 сигнальні ракети.Ще вісім громадян поліцейські затримали за підозрою у збуті на території області наркотичних засобів та психотропних речовин, методом залишення закладок, виявили та припинили діяльність 5 нарколабораторій.Загалом за два місяці роботи співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області вилучили у громадян майже 15 кг марихуани, понад 700 г Альфа PVP, 175 г амфетаміну, 25 г фенілнітропропену, галюценогенні гриби, прекурсори та лабораторне обладнання.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками тривають досудові розслідування розпочаті, зокрема, за ст. ст. 309, 307, 311 Кримінального кодексу України.