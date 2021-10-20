За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО

За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО
За два місяці оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у співпраці із іншими підрозділами поліції затримали групу осіб, які здійснювали збут наркотичного засобу канабіс в особливо великих розмірах на території Луцька та району методом з рук в руки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Також правоохоронці затримали чоловіка, який на території області здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, гранату Ф-1 із запалом, 4 сигнальні ракети.

Ще вісім громадян поліцейські затримали за підозрою у збуті на території області наркотичних засобів та психотропних речовин, методом залишення закладок, виявили та припинили діяльність 5 нарколабораторій.

Загалом за два місяці роботи співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області вилучили у громадян майже 15 кг марихуани, понад 700 г Альфа PVP, 175 г амфетаміну, 25 г фенілнітропропену, галюценогенні гриби, прекурсори та лабораторне обладнання.
За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками тривають досудові розслідування розпочаті, зокрема, за ст. ст. 309, 307, 311 Кримінального кодексу України.
За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО

За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО
За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, поліція, Волинь, нарколабораторії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, – мер Федорук
Сьогодні, 17:21
За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 17:14
В громаді на Волині відновили роботу два дитячі садочки
Сьогодні, 17:00
В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Сьогодні, 16:35
У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
25 квітень, 17:53
У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО
18 лютий, 12:53
На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО
20 жовтень, 2021, 17:24
Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО
20 жовтень, 2021, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, – мер Федорук
Сьогодні, 17:21
 0
За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
В громаді на Волині відновили роботу два дитячі садочки
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Сьогодні, 16:35
 0
У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8