За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 17:14
За два місяці оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у співпраці із іншими підрозділами поліції затримали групу осіб, які здійснювали збут наркотичного засобу канабіс в особливо великих розмірах на території Луцька та району методом з рук в руки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Також правоохоронці затримали чоловіка, який на території області здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, гранату Ф-1 із запалом, 4 сигнальні ракети.
Ще вісім громадян поліцейські затримали за підозрою у збуті на території області наркотичних засобів та психотропних речовин, методом залишення закладок, виявили та припинили діяльність 5 нарколабораторій.
Загалом за два місяці роботи співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області вилучили у громадян майже 15 кг марихуани, понад 700 г Альфа PVP, 175 г амфетаміну, 25 г фенілнітропропену, галюценогенні гриби, прекурсори та лабораторне обладнання.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками тривають досудові розслідування розпочаті, зокрема, за ст. ст. 309, 307, 311 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Також правоохоронці затримали чоловіка, який на території області здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин. У нього вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, гранату Ф-1 із запалом, 4 сигнальні ракети.
Ще вісім громадян поліцейські затримали за підозрою у збуті на території області наркотичних засобів та психотропних речовин, методом залишення закладок, виявили та припинили діяльність 5 нарколабораторій.
Загалом за два місяці роботи співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області вилучили у громадян майже 15 кг марихуани, понад 700 г Альфа PVP, 175 г амфетаміну, 25 г фенілнітропропену, галюценогенні гриби, прекурсори та лабораторне обладнання.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками тривають досудові розслідування розпочаті, зокрема, за ст. ст. 309, 307, 311 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, – мер Федорук
Сьогодні, 17:21
За два місяці на Волині «накрили» 5 нарколабораторій та вилучили понад 40 кілограм наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 17:14
В громаді на Волині відновили роботу два дитячі садочки
Сьогодні, 17:00
В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Сьогодні, 16:35
У лучанина з банківської картки вкрали 15 тисяч гривень: зловмисника зафіксувала камера
Сьогодні, 16:30
Медіа